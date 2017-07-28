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В ходе протестов в Венесуэле убит полицейский

Международная панорама
28 июля, 16:54 UTC+3 ТАСС

Общее число жертв антиправительственных выступлений достигло 113 человек, сообщает AFP

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ТАСС, 28 июля. Сотрудник правохранительных органов Венесуэлы был смертельно ранен в четверг во время протестов, сопровождающих созванную оппозицией двухдневную забастовку. Об этом сообщила в пятницу в своем Twitter Генеральная прокуратура республики.

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"Прокуратура Мериды (штат на западе Венесуэлы - прим. ТАСС) расследует гибель полицейского, который был убит выстрелом в голову в Эхидо (город в штате Мерида - прим. ТАСС). Пострадавший скончался в больнице в пятницу утром", - говорится в заявлении. По данным агентства AFP, общее число жертв уличных антиправительственных выступлений, начавшихся в апреле, достигло 113 человек.

Венесуэльская оппозиция и ее сторонники в среду начали двухдневную забастовку с требованием отменить выборы в Конституционную ассамблею. Президент республики Николас Мадуро заявил, что акция протеста не нашла широкой поддержки среди венесуэльского народа. Как утверждал вице-спикер контролируемого оппозицией парламента Фредди Гевара, к забастовке присоединились 90% жителей страны.

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