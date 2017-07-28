Reuters: суд ЕС обязал Польшу немедленно прекратить вырубку деревьев в Беловежской пуще

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ТАСС, 28 июля. Суд Европейского союза (ЕС) вынес постановление о немедленном прекращении вырубки Польшей реликтового леса в Беловежской пуще. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.
Иск с требованием к польским властям принять меры по приостановке вырубки деревьев в Суд ЕС в начале июля направила Еврокомиссия. Европейские власти считают, что действия Польши противоречат законам о сохранении природы и угрожают безопасности объекта, занесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Скандал вокруг вырубки Беловежской пущи продолжается в Польше уже несколько месяцев: власти утверждают, что разрешили спиливать только сухостой и зараженные жуком-короедом деревья.
Экологи протестуют и требуют дать реликтовому лесу самостоятельно справиться с естественными процессами обновления массива. Как информировало Государственное лесничество Польши, с 2012 года, когда было замечено массовое появление в Беловежской пуще жука- короеда, было вырублено около 157 тыс. зараженных деревьев. С начала текущего года лесорубы ликвидировали более 2,8 тыс. деревьев.
Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО 5 июля призвал власти Польши прекратить вырубку деревьев в Беловежской пуще, которая является одним из крупнейших и древнейших лесных массивов равнинной Европы.
Его территория разделена государственной границей на две части - белорусскую и польскую. Часть территории Беловежской пущи - польский государственный национальный парк - был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году, а в 1992 году в природоохранную зону была внесена часть белорусского национального парка. В 2014 году в список был внесен единый трансграничный объект.