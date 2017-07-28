Лондон разрешил провоз электроники в салонах самолетов на некоторых рейсах из Турции

ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Великобритания сняла запрет на провоз электроники в салонах пассажирских лайнеров из Турции, которые вылетают из стамбульского аэропорта имени Сабихи Гёкчена. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе министерства транспорта Соединенного Королевства.

"Ограничения на провоз больших телефонов, ноутбуков и планшетов в салоне были сняты со всех рейсов, вылетающих в Соединенное Королевство из аэропорта имени Сабихи Гёкчена (Стамбул)", - отмечается в распространенном коммюнике.

Как отметили в британском минтрансе, благодаря проведенной работе с международными партнерами "правительство Великобритании начало снимать эти ограничения на некоторых направляющихся в Соединенное Королевство рейсах".

"Ограничения остаются в силе в других аэропортах, их снятие будет рассматриваться в индивидуальном порядке, как только правительство Великобритании удостоверится, что авиакомпании ввели дополнительные меры безопасности", - подчеркнули в ведомстве, добавив, что ограничения сохранятся в аэропортах имени Ататюрка (Стамбул), Измира, Бодрума, Антальи и воздушной гавани Даламан в провинции Мугла.

20 марта стало известно о том, что власти США запретили пассажирам, вылетающим в страну из десяти крупных международных аэропортов Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции, проносить в салон самолетов электронные устройства размером больше мобильного телефона.

Эта норма распространяется на всех пассажиров, вылетающих из этих аэропортов, вне зависимости от гражданства.

После США аналогичные меры обнародовала и Великобритания, запретив проносить электронику на авиарейсы из шести стран - Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии. Запрет вступил в силу 25 марта. Пассажиры, совершающие перелеты из этих стран, не могут иметь при себе на борту мобильные телефоны, компьютеры и планшетные устройства, размер которых превышает по длине 16 см, ширине и толщине - 9,3 см и 1,5 см соответственно.