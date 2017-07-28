КНДР произвела пуск баллистической ракеты

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ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. КНДР осуществила запуск баллистической ракеты, которая могла упасть в исключительной экономической зоне Японии.
Об этом сообщил в пятницу вечером телеканал NHK со ссылкой на Министерство обороны.
Как сообщило правительство Японии, полет ракеты длился около 45 минут.
Как сообщило агентство Reuters, Пентагон засек запуск, американские военные полагают, что ракета была баллистической.
25 июля компания CNN со ссылкой на данные, предоставленные ей неназванным представителем Пентагона, сообщила, что КНДР готовится осуществить очередной запуск ракеты, это может произойти в течение недели.
По словам источника, американская разведка в пятницу зафиксировала транспортировку Пхеньяном оборудования, необходимого для ракетного запуска, в город Кусон (северо-западная провинция Пхёнан-Пукто). Именно со стартовой площадки близ Кусона КНДР 14 мая осуществила пуск баллистической ракеты.