Госпогранслужба Украины может не пропустить Саакашвили в страну

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины не пропустит на территорию страны человека без гражданства. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

Лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили, таким образом, не сможет приехать на Украину не обладая гражданством какого-либо государства.

"Гражданин, у которого на руках есть недействительный паспорт, не имеет возможности пересечь границу Украины. Если человек лишается гражданства, его паспорт признается недействительным", - сказал Слободян, при этом он предпочел "абстрагироваться от фамилий". Пресс-секретарь подчеркнул, что украинские пограничники будут действовать в рамках закона.

В то же время Слободян уточнил, что в компетенцию Госпогранслужбы не входит задержание человека без соответствующего поручения от Национальной полиции Украины. "Мне не известно о существовании такого поручения. А даже если бы было известно, то я не вправе разглашать эту информацию", - добавил он.

26 июля президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили гражданства на основании рекомендаций Комиссии по вопросам гражданства при главе государства. Она поддержала ходатайство Государственной миграционной службы, передавшей "убедительные факты представления недостоверной информации при оформлении заявления" на гражданство.

Однако в пятницу адвокат Саакашвили Павел Богомазов сообщил ТАСС о том, что государственные органы власти Украины все еще не предоставили защите экс-губернатора Одесской области документы о лишении его гражданства, что свидетельствует о препятствовании обжалованию этого решения.

Саакашвили получил гражданство Украины указом президента 30 мая 2015 года. В тот же день он был назначен губернатором Одесской области, спустя полтора года он ушел в отставку, объяснив свое решение невозможностью борьбы с коррупцией на фоне причастности к ней первых лиц государства, и создал свою партию. Сейчас Саакашвили находится в США и собирается вернуться на Украину.