США расширили санкционные списки по Ирану

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ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Министерство финансов США в пятницу расширило санкционные списки в отношении Ирана. Согласно информации на сайте ведомства, в них были добавлены шесть кампаний.
В "черный список" попали структуры, связанные с промышленной группой "Shahid Hemmat Industrial Group", которая уже находится под санкциями.
"Правительство США продолжит решительно противодействовать активности Ирана, связанной с ракетными запусками, вне зависимости от того, идет ли речь о провокационных космических пусках, разработке несущих угрозу баллистических систем или о возможной поддержке ракетных обстрелов Саудовской Аравии йеменскими хуситами", - приводит пресс-служба минфина слова руководителя ведомства Стивена Мнучина.