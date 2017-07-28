США отказались говорить, сколько человек работает в составе американской дипмиссии в РФ

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ВАШИНГТОН, 28 июля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Госдепартамент отказался в пятницу уточнять, сколько человек работает в составе американской дипломатической миссии в России.
"Наша политика заключается в том, что мы не оглашаем число людей, работающих в наших миссиях за рубежом", - сказал ТАСС представитель внешнеполитического ведомства.
В пятницу МИД РФ распространил заявление, принятое в ответ на расширение антироссийских санкций со стороны США. В частности, в нем говорится, что Москва предлагает к 1 сентября сократить численность персонала дипломатических учреждений США в РФ до 455 человек. Позже официальный представитель министерства Мария Захарова выразила надежду на то, что Госдепартамент сам озвучит актуальные данные по численности американской дипмиссии в России.
"На меня обрушились американские СМИ с вопросом о том, сколько всего в России работает сотрудников американских загранучреждений. На мое логичное предложение им уточнить эту цифру в американском посольстве мне было сказано, что "американцы молчат". Надеюсь, в Госдепе сегодня будут поразговорчивее и все-таки сами официально озвучат количество своих сотрудников", - написала Захарова на своей странице в Facebook.