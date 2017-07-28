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СМИ: устроивший резню в Гамбурге мужчина считается исламистом

Международная панорама
28 июля, 21:35 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 28, июля. /ТАСС

По данным Der Tagesspiegel, палестинец 1991 года рождения прибыл в Германию в качестве беженца

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БЕРЛИН, 28 июля. /ТАСС/. Человек, который напал в пятницу с ножом на посетителей супермаркета в немецком Гамбурге, считается исламистом. Об этом сообщила на своем сайте газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Официального подтверждения этой информации нет.

Согласно изданию, речь идет о палестинце 1991 года рождения. Он якобы прибыл в Германию в качестве беженца и в последнее время проживал в Гамбурге. Контрразведка считала его радикалом, говорится в статье.

В результате нападения погиб один человек, ранения получили четверо. Свидетели инцидента в эфире телеканала N-TV сообщили, что преступник выкрикивал фразу "Аллах акбар". Полиция эту информацию не комментирует.

Предполагаемый исламист задержан.

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