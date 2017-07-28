СМИ: в Венесуэле объявлены в розыск девять вооруженных полицейских

ТАСС, 28 июля. Власти венесуэльского штата Гуарико ведут поиск девяти полицейских, скрывшихся в неизвестном направлении с оружием. Об этом сообщила в пятницу электронная версия газеты El Nacional.

По ее данным, правоохранители захватили 12 автоматов АК-103 и боеприпасы.

Перед выборами в Конституционную ассамблею, которые назначены на 30 июля, в Венесуэле действуют особые меры безопасности. Власти ввели временный запрет на организацию митингов, продажу спиртных напитков и пиротехники.

К обеспечению порядка в ходе народного волеизъявления будут привлечены 232 тыс. военнослужащих.