AFP: законопроект об антироссийских санкциях поступил на подпись Трампу

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ТАСС, 28 июля. Закон о санкциях, принятый на этой неделе в Конгрессе США, поступил на подписание президенту Дональду Трампу, который либо одобрит его, либо наложит на него вето. Об этом сообщило в пятницу агентство AFP со ссылкой на источник.
По данным агентства, законопроект поступил в Белый дом в 13:53 по местному времени (20:53 мск).
Сенат Конгресса США 27 июля одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Во вторник за документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", проголосовало большинство членов Палаты представителей.
В пятницу МИД РФ распространил заявление, в котором говорится, что Россия в ответ на разрабатываемые новые антироссийские санкции сокращает численность американских дипломатов в РФ до 455 человек и закрывает доступ с 1 августа к посольской даче в Серебряном Бору.