Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AFP: законопроект об антироссийских санкциях поступил на подпись Трампу

Международная панорама
28 июля, 22:19 UTC+3 ТАСС

Конгресс одобрил "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций" 27 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA/Chris Kleponis / POOL

ТАСС, 28 июля. Закон о санкциях, принятый на этой неделе в Конгрессе США, поступил на подписание президенту Дональду Трампу, который либо одобрит его, либо наложит на него вето. Об этом сообщило в пятницу агентство AFP со ссылкой на источник.

Смотрите также

Что нужно знать о принятом Конгрессом США законопроекте о санкциях против России

По данным агентства, законопроект поступил в Белый дом в 13:53 по местному времени (20:53 мск).

Сенат Конгресса США 27 июля одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Во вторник за документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", проголосовало большинство членов Палаты представителей.

В пятницу МИД РФ распространил заявление, в котором говорится, что Россия в ответ на разрабатываемые новые антироссийские санкции сокращает численность американских дипломатов в РФ до 455 человек и закрывает доступ с 1 августа к посольской даче в Серебряном Бору.

Смотрите также

Сенат США принял законопроект об ужесточении санкций в отношении России

"Выравнивание баланса": реакция российских политиков на действия МИД РФ в отношении США

Путин: новые санкции США - обеспечение своих экономических интересов с "особым цинизмом"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции в отношении России
Страны
США Иран КНДР Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
BuzzFeed: Михаил Лесин был убит в Вашингтоне
2
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
3
Что Айвазовский изобразил на картине "Девятый вал"
4
США отказались говорить, сколько человек работает в составе американской дипмиссии в РФ
5
Отели и санатории Сочи заполнены туристами почти на 100%
6
Аксенов: отключение света в Крыму не нанесло ущерба экономике
7
Лишенную прав Мару Багдасарян вновь задержали за рулем
Темы дня
Новости партнеров
Реклама