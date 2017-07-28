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Генсек ООН неофициально отобедал с дочерью Дональда Трампа

Международная панорама
28 июля, 22:37 UTC+3 ООН ООН 28, июля. /ТАСС

Зампредставителя генсека Фархан Хак не стал не стал уточнять, о чем говорил Антониу Гутерриш с Иванкой Трамп

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ООН, 28 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел в пятницу неофициальную встречу с дочерью президента США Дональда Трампа Иванкой, которая является советником главы государства. Об этом сообщил ТАСС заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

"Это была неофициальная встреча, - сказал собеседник агентства. - Они пообедали вместе". Хак не стал уточнять, о чем говорил Гутерриш с дочерью американского лидера. "Мы не предоставляем отчеты по всем встречам, которые проводит генеральный секретарь", - пояснил он.

Сама Иванка Трамп воздержалась от общения с журналистами. 

Дочь президента США уже встречалась с генеральным секретарем на саммите G20 в Германии в начале июля. Она входила в состав американской делегации на форуме, а на одном из мероприятий временно заменила отца, когда тот вышел из помещения.

США являются крупнейшим донором ООН. Их взносы составляют 22% основного бюджета этой организации, насчитывающего $5,4 млрд, а также почти треть бюджета миротворческих миссий ООН, составляющего более $7 млрд. В последние месяцы администрация США открыто заявляет о намерении сократить финансирование всемирной организации. Кроме того, Вашингтон вышел из Парижского соглашения по климату, заключенного под эгидой ООН.

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