Президент Молдавии отложил встречу с лидером Приднестровья

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КИШИНЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон не примет участие в мероприятиях, посвященных 25-летию миротворческой операции в Приднестровье. Об этом он написал на своей странице в Facebook, уточнив, что запланированную встречу с главой непризнанной республики проведет позднее.
"В связи с сегодняшними провокационными событиями в адрес делегации Российской Федерации приняли решение вместе с лидером Тирасполя Вадимом Красносельским, что завтра я не буду принимать участие в мероприятиях в Тигине/Бендерах. Встретимся позже, отдельно, чтобы продолжить дискуссии о сближении двух берегов Днестра", - сообщил Додон.
Он пообещал "решительно действовать за территориальную реинтеграцию Молдавии, несмотря на трудности и провокации тех, кто считает Молдавию слабой, политически и финансово зависимой". "У Молдавии есть будущее как у нейтрального и целостного государства", - подчеркнул он.