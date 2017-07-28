Саакашвили: Порошенко действует, исходя из интересов своих коррумпированных приближенных

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что президент Украины Петр Порошенко делает все, что в его силах, чтобы сохранить влияние своего "коррумпированного круга" приближенных. Об этом Саакашвили заявил в пятницу в интервью журналу Foreign Policy.

"Речь даже не обо мне. На сегодняшний день Порошенко фактически заявляет, что готов пойти на все, что угодно, чтобы сохранить влияние своего коррумпированного круга [приближенных]", - сказал он. "Если он делает такие незаконные вещи с такими лицами, как я, хорошо известных во всем мире, то другие, никому не известные украинцы, могут пострадать", - добавил Саакашвили, имея в виду решение Порошенко лишить его украинского гражданства.

"[Порошенко] хотел меня обескуражить, однако на деле он лишь дал мне еще больший стимул, чтобы активизировать борьбу. И сделал он это потому, что он боялся того, что я делал с точки зрения политики", - утверждал Саакашвили.

26 июля президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили гражданства на основании рекомендаций Комиссии по вопросам гражданства при главе государства. Она поддержала ходатайство Государственной миграционной службы, передавшей "убедительные факты представления недостоверной информации при оформлении заявления" на гражданство.

Саакашвили получил гражданство Украины указом Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день он был назначен губернатором Одесской области, спустя полтора года он ушел в отставку, объяснив свое решение невозможностью борьбы с коррупцией на фоне причастности к ней первых лиц государства, и создал свою партию. Сейчас Саакашвили находится в США и собирается вернуться на Украину.