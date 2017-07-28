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Трамп назначил новым главой аппарата Белого дома Джона Келли

Международная панорама
28 июля, 23:58 дата обновления: 29 июля, 0:22 UTC+3

Келли сменил на посту Райнса Прибаса

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Материал из 1 страницы
Глава аппарата Белого дома Джон Келли

Глава аппарата Белого дома Джон Келли

© EPA/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назначил министра национальной безопасности Джона Келли новым главой аппарата Белого дома вместо Райнса Прибаса. Об этом американский лидер сообщил в пятницу в своем Twitter.

"Я рад сообщить вам, что назначил генерала/министра Джона Келли руководителем аппарата Белого дома. Он прекрасный американец и прекрасный лидер. Джон эффектно выполнял свою работу в Министерстве национальной безопасности. Он - настоящая звезда моей администрации", - написал президент.

"Хочу поблагодарить Райнса Прибэса за его службу и преданность своей стране. Мы многого добились вместе, я горжусь им!" - добавил глава государства.

Слухи о возможном увольнении Прибэса со своего поста начали возникать в американских СМИ после назначения новым директором по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, который давно критиковал теперь уже бывшего главу аппарата. Кроме того, как сообщала ранее газета The New York Times, именно появление в Белом доме Скарамуччи спровоцировало отставку бывшего пресс-секретаря Шона Спайсера, который, по утверждению издания, был в корне не согласен с решением Трампа назначить Скарамуччи директором по коммуникациям.

Последний в минувший четверг оказался в центре скандала, в крайне грубой форме отозвавшись в беседе с журналистом издания The New Yorker о своих коллегах в администрации США, обвинив их в утечках информации. Он, в частности, заверял, что Прибэс вскоре будет уволен со своего поста.

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Персоны
Келли, Джон Прибас, Райнс Трамп, Дональд
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