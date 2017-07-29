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СБ ООН снял санкции с подданного Бахрейна, сотрудничавшего с "Аль-Каидой"

Международная панорама
29 июля, 1:04 UTC+3 ООН ООН 29, июля. /ТАСС

Теперь в отношении Абдель Халика не действуют предусмотренные резолюцией СБ арест банковских счетов и других активов, запрет на поездки и оружейное эмбарго

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ООН, 29 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН принял решение исключить из санкционного перечня подданного Бахрейна Адила Мухаммада Махмуда Абделя Халика, который на протяжении нескольких лет оказывал материальную поддержку террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ), а также собирал средства для движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ООН.

В нем отмечается, что решение о снятии санкций было принято профильным комитетом Совбеза "после рассмотрения всеобъемлющего доклада омбудсмена", который занимается сбором и изучением заявок на исключение из санкционного перечня. Как подчеркивается в сообщении, теперь в отношении Абдель Халика, также известного как Абдул Халед и Адель Мохамед Махмуд, не действуют предусмотренные резолюцией СБ арест банковских счетов и других активов, запрет на поездки и оружейное эмбарго. Причины, по которым Абдель Халик был исключен из черного списка, не уточняются.

По информации на сайте ООН, 33-летний Абдель Халик был включен в санкционный перечень в октябре 2008 г. за то, что "предоставлял финансовую, материальную и логистическую поддержку" "Аль-Каиде" и одной из ливийских экстремистских группировок. Он был арестовал в ОАЭ в январе 2007 г. по обвинению в том, что являлся членом "Аль-Каиды", осужден в конце 2007 г. и экстрадирован в Бахрейн. После освобождения спустя год он продолжил сотрудничать с группировкой вплоть до конца 2012 года. Он также собирал средства для движение "Талибан".

Санкционный перечень ООН включает более 250 физических лиц, группировок и организаций, связанных с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и "Аль-Каидой". 20 июля Совбез включил в список четыре новых фамилии - объявленных в розыск в России Малика Руслановича Барханоева и Мурада Ираклиевича Маргошвили, участвующих в боевых действиях на территории Ирака и Сирии в составе террористических группировок, а также двух индонезийцев, один из которых - Бахрун Наим - считается организатором терактов в Джакарте 14 января 2016 года.

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