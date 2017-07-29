США выразили протест в связи с шагами РФ в отношении американских дипломатов

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ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Вашингтон выразил Москве протест в связи с заявленными ею в пятницу мерами вокруг персонала американских дипломатических представительств в России и их объектов. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.
"Мы заявили о своем серьезном разочаровании и выразили протест. Госсекретарь [США Рекс] Тиллерсон провел разговор с министром иностранных дел [России Сергеем] Лавровым, а посол [Джон] Теффт встретился с заместителем министра иностранных дел [Сергеем] Рябковым", - сказала Науэрт.
Во внешнеполитическом ведомстве США отказались разглашать детали нынешней беседы Лаврова и Тиллерсона. "Мы не собираемся обсуждать содержание наших дипломатических разговоров", - заявил ТАСС ответственный сотрудник Госдепартамента США, потребовавший не упоминать его имя.
"Госсекретарь ясно дает понять, что неуклонная деградация не способствует восстановлению отношений между нашими двумя странами", - отметил этот дипломат. "Мы работаем над способами устранения некоторых раздражителей в наших отношениях, чтобы двигаться вперед", - заверил представитель Госдепартамента США.
В пятницу МИД РФ распространил заявление, в котором говорится, что Россия в ответ на разрабатываемые новые антироссийские санкции сокращает численность американских дипломатов в РФ до 455 человек и закрывает доступ с 1 августа к посольской даче в Серебряном Бору.