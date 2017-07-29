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КНДР объявила о проведении второго успешного запуска межконтинентальной ракеты

Международная панорама
29 июля, 3:04 UTC+3

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал запуск "строгим предупреждением для США"

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Материал из 1 страницы
© Chung Sung-Jun/Getty Images

ТАСС, 29 июля. Пхеньян объявил о проведении второго успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвансон-14". Об этом сообщило в субботу агентство Reuters.

Согласно данным агентства, ракета летела 47 минут и 12 секунд. Дальность полета составила 998 км, а максимальная высота - почти 3725 км.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты "является строгим предупреждением для США".

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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