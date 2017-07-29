Минобороны Южной Кореи подготовит ответные меры против КНДР

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ТАСС, 29 июля. Министерство национальной обороны Южной Кореи намерено подготовить ответные меры с целью противодействия угрозе со стороны КНДР в связи с очередным запуском баллистической ракеты.
Об этом в субботу сообщило агентство Yonhap.
"Параллельно с совместными международными усилиями в ответ на угрозу со стороны Северной Кореи мы подготовим собственные меры в кратчайшие сроки", - приводит агентство заявление ведомства.
Ранее в пятницу Пхеньян осуществил запуск ракеты из северной провинции Чагандо. По данным агентства ЦТАК, она преодолела расстояние 998 км и поднялась на высоту 3725 км. Соединенные Штаты и Южная Корея также провели учебные пуски баллистических ракет в ответ на испытания КНДР.