Минобороны Южной Кореи подготовит ответные меры против КНДР

ТАСС, 29 июля. Министерство национальной обороны Южной Кореи намерено подготовить ответные меры с целью противодействия угрозе со стороны КНДР в связи с очередным запуском баллистической ракеты.

Об этом в субботу сообщило агентство Yonhap.

"Параллельно с совместными международными усилиями в ответ на угрозу со стороны Северной Кореи мы подготовим собственные меры в кратчайшие сроки", - приводит агентство заявление ведомства.

Ранее в пятницу Пхеньян осуществил запуск ракеты из северной провинции Чагандо. По данным агентства ЦТАК, она преодолела расстояние 998 км и поднялась на высоту 3725 км. Соединенные Штаты и Южная Корея также провели учебные пуски баллистических ракет в ответ на испытания КНДР.