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Минобороны Южной Кореи подготовит ответные меры против КНДР

Международная панорама
29 июля, 3:43 UTC+3 ТАСС

Ранее Пхеньян осуществил запуск ракеты из северной провинции Чагандо. По данным агентства ЦТАК, она преодолела расстояние 998 км и поднялась на высоту 3725 км

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ТАСС, 29 июля. Министерство национальной обороны Южной Кореи намерено подготовить ответные меры с целью противодействия угрозе со стороны КНДР в связи с очередным запуском баллистической ракеты.

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Об этом в субботу сообщило агентство Yonhap.

"Параллельно с совместными международными усилиями в ответ на угрозу со стороны Северной Кореи мы подготовим собственные меры в кратчайшие сроки", - приводит агентство заявление ведомства.

Ранее в пятницу Пхеньян осуществил запуск ракеты из северной провинции Чагандо. По данным агентства ЦТАК, она преодолела расстояние 998 км и поднялась на высоту 3725 км. Соединенные Штаты и Южная Корея также провели учебные пуски баллистических ракет в ответ на испытания КНДР.

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