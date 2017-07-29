Тиллерсон: РФ и КНР особо ответственны за растущую напряженность вокруг КНДР

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Россия и Китай дают КНДР экономические возможности для разработки ядерного оружия и ракет, поэтому они в особенности несут ответственность за растущую напряженность вокруг КНДР. Соответствующее заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона распространила в пятницу пресс-служба Госдепартамента США.

"Китай и Россия являются главной движущей силой ракетной и ядерной программы Северной Кореи с экономической точки зрения, поэтому они несут уникальную и особую ответственность за растущую угрозу региональной и глобальной стабильности", - утверждает глава ведомства Рекс Тиллерсон.

"Все страны должны занять решительную позицию против Северной Кореи, поддерживая и усилия санкции ООН, чтобы КНДР столкнулась с последствиями за ее непрекращающуюся разработку ядерного оружия и средств его доставки... США стремятся к мирной денуклеаризации Корейского полуострова и прекращению враждебных действий со стороны КНДР", - указал шеф американской дипломатии.

В субботу агентство ЦТАК сообщило о проведении успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Отмечается, что дальность полета ракеты составила 998 км, а максимальная высота - почти 3725 км. По данным министерства обороны Японии, ракета упала в Японском море в исключительной экономической зоне страны в 150 км к западу от небольшого острова Окусири, относящегося к Хоккайдо. Ведомство также отмечает, что по сравнению с последним запуском 4 июля высота полета возросла почти на 1 тыс. км, а время нахождения в воздухе увеличилось на 5 минут.

По данным Минобороны РФ, северокорейская ракета поднялась на высоту 681 км и пролетела 732 км, упав в центральной части Японского моря. Такие характеристики соответствуют баллистической ракете средней дальности.