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Тиллерсон: РФ и КНР особо ответственны за растущую напряженность вокруг КНДР

Международная панорама
29 июля, 4:20 дата обновления: 29 июля, 4:38 UTC+3

Глава Госдепа назвал Москву и Пекин "главной движущей силой ракетной и ядерной программы" Пхеньяна с экономической точки зрения

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

© AP Photo/Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Россия и Китай дают КНДР экономические возможности для разработки ядерного оружия и ракет, поэтому они в особенности несут ответственность за растущую напряженность вокруг КНДР. Соответствующее заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона распространила в пятницу пресс-служба Госдепартамента США.

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"Китай и Россия являются главной движущей силой ракетной и ядерной программы Северной Кореи с экономической точки зрения, поэтому они несут уникальную и особую ответственность за растущую угрозу региональной и глобальной стабильности", - утверждает глава ведомства Рекс Тиллерсон.

"Все страны должны занять решительную позицию против Северной Кореи, поддерживая и усилия санкции ООН, чтобы КНДР столкнулась с последствиями за ее непрекращающуюся разработку ядерного оружия и средств его доставки... США стремятся к мирной денуклеаризации Корейского полуострова и прекращению враждебных действий со стороны КНДР", - указал шеф американской дипломатии.

В субботу агентство ЦТАК сообщило о проведении успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Отмечается, что дальность полета ракеты составила 998 км, а максимальная высота - почти 3725 км. По данным министерства обороны Японии, ракета упала в Японском море в исключительной экономической зоне страны в 150 км к западу от небольшого острова Окусири, относящегося к Хоккайдо. Ведомство также отмечает, что по сравнению с последним запуском 4 июля высота полета возросла почти на 1 тыс. км, а время нахождения в воздухе увеличилось на 5 минут.

По данным Минобороны РФ, северокорейская ракета поднялась на высоту 681 км и пролетела 732 км, упав в центральной части Японского моря. Такие характеристики соответствуют баллистической ракете средней дальности.

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Тиллерсон, Рекс
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Ракетные запуски в КНДР
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