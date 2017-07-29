Япония и США договорились о необходимости усилить давление на КНДР

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Япония и США будут усиливать давление на КНДР в связи с очередным запуском баллистической ракеты, который был осуществлен в пятницу. Как сообщило агентство Kyodo, соответствующая договоренность была достигнута по итогам состоявшегося в субботу телефонного разговора японского министра иностранных дел Фумио Кисиды с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Отмечается, что стороны в сотрудничестве с Южной Кореей нацелены на принятие новой резолюции Совбеза ООН с более жесткими мерами в отношении Пхеньяна.

В субботу агентство ЦТАК сообщило о проведении успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Отмечается, что дальность полета ракеты составила 998 км, а максимальная высота - почти 3725 км. По данным министерства обороны Японии, ракета упала в Японском море в исключительной экономической зоне страны в 150 км к западу от небольшого острова Окусири, относящегося к Хоккайдо.

По данным Минобороны РФ, северокорейская ракета поднялась на высоту 681 км и пролетела 732 км, упав в центральной части Японского моря. Такие характеристики соответствуют баллистической ракете средней дальности.