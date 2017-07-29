Нацсобрание Франции одобрило законопроекты по этике политической и общественной жизни

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ПАРИЖ, 29 июля. /ТАСС/. Депутаты Национального собрания Франции в первом чтении большинством голосов одобрили пакет законодательных мер в области этики политической и общественной жизни республики. Голосование по документам, которые, как утверждают эксперты, призваны восстановить доверие к французским политикам, состоялось в ночь на субботу, сообщает агентство AFP.
Депутаты, в частности, поддержали запрет для министров, парламентариев и представителей местных органов исполнительной власти принимать на работу близких родственников (супругов, родителей, детей). В случае нарушения этой нормы предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и штрафа на сумму в €45 тыс.
Обсуждение этих инициатив велось почти 50 часов, за это время депутаты рассмотрели порядка 800 поправок.
Принять закон об этике политической жизни обещал Эмманюэль Макрон в бытность кандидатом в президенты страны. Это было вызвано скандалом "Пенелопагейт". Он разразился после того, как газета Le Canard enchaîné опубликовала сведения о том, что супруга кандидата в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона Пенелопа Фийон долгое время числилась его помощником в Национальном собрании.
Пенелопа Фийон получала зарплату, не выполняя какой-либо работы и не появляясь в Национальном собрании. Позже выяснилось, что Фийон также фиктивно оформил на работу консультантами двух своих взрослых детей.