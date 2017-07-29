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Лукашенко: армейские игры способствуют взаимодействию в борьбе с глобальными угрозами

Международная панорама
29 июля, 13:42 UTC+3 КУБИНКА КУБИНКА, /Московская область

Президент Белоруссии подчеркнул, что "подобные мероприятия служат великой цели - поддержанию мира и безопасности"

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КУБИНКА /Московская область/. 29 июля. /ТАСС/. Участие в Международных армейских играх помогает налаживать взаимодействие в борьбе с глобальными угрозами, в том числе международным терроризмом, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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"В мире неспокойно. Международный терроризм угрожает всем без исключения государствам. К сожалению, и общая обстановка в мировом сообществе отличается напряженностью. Поэтому всем миролюбивым силам надо быть особо бдительными, собранными и готовыми к реагированию на самые неожиданные вызовы и угрозы", - сказал Лукашенко в видеообращении к участникам и гостям Международных армейских игр.

"Отличная боеготовность, выучка и оснащенность вооруженных сил, взаимопонимание и военное братство союзников и партнеров являются самой надежной гарантией безопасности наших стран, - подчеркнул президент Белоруссии. - Пусть и впредь воины наших армий встречаются именно на подобных состязаниях, а их география максимально расширяется, вовлекая новые страны и континенты. Подобные мероприятия служат великой цели - поддержанию мира и безопасности".

"Желаю всем участникам Армейских международных игры успехов и высоких результатов в состязаниях. Ну а родной белорусской команде, конечно же, ярких и убедительных побед", - заключил глава Белоруссии.

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