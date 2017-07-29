Мэр Лондона: Великобритания все еще в состоянии отказаться от выхода из ЕС

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ЛОНДОН, 29 июля. /ТАСС/. Великобритания все еще в состоянии отказаться от выхода из Евросоюза, в том числе благодаря проведению второго референдума по этому вопросу. Об этом газете The Guardian заявил мэр Лондона Садик Хан, интервью с которым было опубликовано в субботу.
Глава лондонской администрации утвердительно ответил на вопрос, считает ли он, что существует вариант, при котором можно было бы избежать Brexit, при этом подчеркнув, что он должен быть отражен в предвыборном манифесте Лейбористской партии и пользоваться поддержкой среди избирателей. "Необходимо прописать черным по белому, что мы будем делать, если выиграем всеобщие выборы. Затмить результат референдума возможно, если в нашем программном документе будет предложение, говорящее о том, что мы не выйдем из ЕС или проведем второй референдум", - сказал Хан, который является лейбористом.
Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС прошел 23 июня прошлого года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй 29 марта официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна завершиться к марту 2019 года.
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице. Они должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.