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ОБСЕ: Турции необходимо отказаться от обвинений журналистов в поддержке терроризма

Международная панорама
29 июля, 15:26 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 29, июля. /ТАСС

Представитель ОБСЕ Арлем Дезир заявил, что тот факт, что некоторые журналисты по-прежнему подвергаются серьезным уголовным обвинениям, свидетельствует "о критическом положении свободы СМИ в Турции"

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ВЕНА, 29 июля. /ТАСС/. Турция после решения стамбульского суда по делу сотрудников оппозиционной газеты Cumhuriyet должна отказаться от обвинений журналистов в поддержке терроризма. Об этом заявил в субботу представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

"Решение выпустить семерых журналистов газеты Cumhuriyet стало важным шагом. Однако тот факт, что некоторые журналисты снова вернулись в тюрьму и по-прежнему подвергаются серьезным уголовным обвинениям, свидетельствует о критическом положении свободы СМИ в Турции", - говорится в заявлении представителя ОБСЕ.

По мнению Дезира, на первых слушаниях не было представлено никаких доказательств преступлений, в которых обвиняются журналисты.

"Все журналисты должны быть освобождены без дальнейшего произвольного задержания", - подчеркнул Дезир и добавил, что судебный процесс должен проходить в максимально открытых и прозрачных условиях.

Стамбульский суд постановил 28 июля отпустить на свободу семерых журналистов и сотрудников оппозиционной газеты Cumhuriyet под подписку о невыезде.

Он также отказал в освобождении пятерым другим подсудимым, в том числе главному редактору Мурату Сабунджу и исполнительному директору издания Акыну Аталаю. В силе осталось и постановление об аресте двух других журналистов, включая бывшего главного редактора Cumhuriyet Джана Дюндара, который в настоящий момент проживает в Германии.

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Журналисты и сотрудники оппозиционной турецкой газеты были задержаны в 2016 году. В ноябре прошлого года прокуратура Стамбула заявила об их связях с запрещенными в стране Рабочей партией Курдистана и террористической организации ФЕТО, которую Анкара обвиняет в попытке государственного переворота 15 июля 2016 года. Всего по этому делу проходит 17 человек. Следующие слушания состоятся 11 сентября.

24 июля представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир перед началом судебного процесса заявлял, что Турции следует провести реформу для защиты свободы средств массовой информации и освободить журналистов газеты "Джумхуриет". А экс-президент Турции Абдуллах Гюль подчеркнул 28 июля, что "было бы лучше судить журналистов без их задержания".

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