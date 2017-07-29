Судья: участие в "Танковом биатлоне" повысило уровень подготовки кувейтских танкистов

АЛАБИНО /Московская область/ 29 июля. /ТАСС/. Участие в "Танковом биатлоне" повысило уровень подготовки кувейтских танкистов, сообщил подполковник кувейстской армии Иосиф Валид, судья конкурса "Танковый биатлон".

"Да, мы не будем этого отрицать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"На самом деле можно сказать, что прогресс есть. Я не могу сказать, что наш уровень был очень низким, но с каждым годом он все лучше и лучше. И то, что мы показали сейчас, качественно отличается от того, что мы показали год или два назад", - отметил подполковник.

По словам Валида, кувейтская команда использует модернизированные танки Т-72, которые отличаются от тех, что стоят на вооружении кувейтской армии.

"В принципе команда довольна", - отметил Валид.