Меркель пообещала, что нападение в Гамбурге будет расследовано

БЕРЛИН, 29 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родным и близким тех, кто пострадал при нападении предполагаемого исламиста в Гамбурге, а также пообещала тщательного расследования происшествия.

"Этот акт насилия должен быть расследован, и он будет расследован", - привела в субботу слова Меркель представитель кабмина Ульрике Деммер. "Я нахожусь в постоянном контакте с министром внутренних дел Томасом де Мезьером, а также с градоначальником Гамбурга Олафом Шольцем", - сказала канцлер.

Накануне 26-летний беженец совершил нападение на посетителей супермаркета и случайных прохожих. В результате инцидента погиб один человек, пострадали семеро. Спецслужбы считают подозреваемого исламистом и склоняются к тому, что он действовал, руководствуясь религиозными соображениями. Не исключено, что у него также были проблемы с психикой.