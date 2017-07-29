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Лидер Приднестровья назвал вопиющим срыв визита Рогозина в Молдавию

Международная панорама
29 июля, 21:32 UTC+3 ТИРАСПОЛЬ ТИРАСПОЛЬ 29, июля. /ТАСС

Вадим Красносельский считает, что подобные шаги со стороны молдавских властей были предсказуемы

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ТИРАСПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский выразил негодование в связи со срывом визита вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина в Тирасполь и Молдавию. Выступая в субботу на торжествах по случаю 25-летия миротворческой операции, которая проводится под эгидой России, он назвал этот случай вопиющим.

"Факт вопиющего характера. Российских граждан никто не имеет права ограничивать в перемещении, - отметил Красносельский. - Самолет Дмитрия Олеговича Рогозина и вовсе был развернут в небе над Европой и возвращен в Россию. Так поступать нельзя".

Он сообщил, что подобные шаги со стороны молдавских властей были предсказуемы. "Были приняты решения Конституционным судом (признавшем незаконным присутствие военных РФ в Приднестровье - прим. ТАСС), а затем парламентом Молдавии о ликвидации миротворческой миссии на берегах Днестра. Кроме того, молдавская сторона рекомендовала россиянам воздержаться от участия в праздновании 25-летия миротворческой миссии. Все началось позавчера, когда начали массово отправлять обратно российских граждан из кишиневского аэропорта", - обратил внимание Красносельский.

За инцидентом стоит Запад

Он напомнил, что в рамках визита Рогозина в Приднестровье была запланирована встреча в трехстороннем формате с участием президента Молдавии Игоря Додона, на которой планировалось обсудить пути нормализации обострившихся отношений между Кишиневом и Тирасполем. Несмотря на инцидент, лидеры двух берегов Днестра договорились провести двустороннюю встречу, однако и она была сорвана.

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© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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"Молдавская сторона официально сообщила, что ни миротворцы, ни представители Молдавии в Объединенной контрольной комиссии и Объединенном военном командовании участвовать в мероприятиях не будут. В таком случае, если бы сюда прибыл президент Додон, то кого бы он представлял без личного состава, без своего флага?" - задал риторический вопрос Красносельский.

Российский вице-премьер направлялся в Кишинев по приглашению президента Молдавии. Со своей стороны Додон возложил вину за провокации в адрес РФ на контролирующую парламент и правительство Демократическую партию Молдавии, за которой, по его словам, стоит Вашингтон. "Провокации идут по одному сценарию, написанному не в Кишиневе или Бухаресте, а в других кабинетах. Мы имеем дело со структурами НАТО, которые ведут борьбу с Россией, используя послушные политические инструменты в Молдове и Румынии", - отметил Додон.

Визит Рогозина в Молдавию в пятницу был сорван из-за отказа Румынии пропустить рейсовый самолет с российской делегацией авиакомпании S7. Регулярному рейсу по маршруту Москва - Кишинев было запрещено вхождение в воздушное пространство Румынии службой организации воздушного движения под предлогом нахождения на борту "санкционной персоны". Лайнер совершил посадку в Минске, после чего зампред российского правительства отправился в Москву регулярным рейсом "Аэрофлота" из столицы Белоруссии.

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Отказ россиянам во въезде в Молдавию
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