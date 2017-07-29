Президент Боливии осудил планы США ввести новые санкции в отношении России

ТАСС, 29 июля. Президент Боливии Эво Моралес назвал противоречащими международному праву новые санкции в отношении России, которые могут ввести США.

"США снова хотят ввести односторонние санкции против России. Они противоречат международному праву. Боливия их не приемлет", - написал он на своей странице в Twitter.

EEUU nuevamente pretende imponer sanciones unilaterales contra Rusia. Éstas son contrarias al derecho internacional. Bolivia la rechaza. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 29 июля 2017 г.

По мнению Моралеса, "подобные санкции подтверждают, что США являются угрозой для мультилатерализма, международного права, объединенных наций".

Конгресс США ранее на этой неделе принял законопроект, предусматривающий дальнейшее ужесточение режима односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. В Сенате за этот документ проголосовало 98 законодателей, против - только два. Палата представителей тоже приняла законопроект подавляющим большинством голосов (419 против трех). Белый дом в пятницу сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен подписать данный документ.