Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Боливии осудил планы США ввести новые санкции в отношении России

Международная панорама
29 июля, 21:26 UTC+3 ТАСС

Эво Моралес считает, что подобные санкции подтверждают, что США являются угрозой для международного права

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 29 июля. Президент Боливии Эво Моралес назвал противоречащими международному праву новые санкции в отношении России, которые могут ввести США.

"США снова хотят ввести односторонние санкции против России. Они противоречат международному праву. Боливия их не приемлет", - написал он на своей странице в Twitter.

По мнению Моралеса, "подобные санкции подтверждают, что США являются угрозой для мультилатерализма, международного права, объединенных наций".

Смотрите также

Что нужно знать о принятом Конгрессом США законопроекте о санкциях против России

Конгресс США ранее на этой неделе принял законопроект, предусматривающий дальнейшее ужесточение режима односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. В Сенате за этот документ проголосовало 98 законодателей, против - только два. Палата представителей тоже приняла законопроект подавляющим большинством голосов (419 против трех). Белый дом в пятницу сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен подписать данный документ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Моралес, Эво Трамп, Дональд
Темы
Санкции в отношении России
Страны
США Россия Боливия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Собянин анонсировал строительство новых линий метро в Новой Москве
2
Илон Маск вручил ключи первым владельцам новых автомобилей Model 3
3
Путин в Петербурге принимает Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
4
Путин принимает Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ. Видеотрансляция
5
На Филиппинах в ходе антинаркотического рейда убили мэра города с супругой
6
КНР продемонстрировала новые типы вооружения на параде в честь 90-летия НОАК
7
Президент Боливии осудил планы США ввести новые санкции в отношении России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама