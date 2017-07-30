Пенс отправляется укреплять связи с союзниками США в Прибалтике, Грузии и на Балканах

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс отправляется в зарубежную поездку, в ходе которой посетит Эстонию, Грузию и Черногорию. Одной из центральных тем его предстоящих встреч станет сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

Диалог в Прибалтике

Свою первую остановку заместитель главы американской администрации сделает в Таллине, куда прибудет в воскресенье днем. Как ранее сообщила пресс-служба Белого дома, Пенса сначала примет премьер-министр Эстонии Юри Ратас, с которым у них запланированы переговоры, посвященные "двусторонним вопросам". А вечером вице- президент пообщается с сотрудниками посольства США и их семьями.

Согласно сообщениям местных СМИ, в порту и аэропорту Таллина уже усилен режим безопасности, полиция чаще останавливает людей и автотранспорт, чтобы проверить документы.

Главным пунктом эстонской программы Пенса станет встреча с лидерами всех трех прибалтийских республик - президентами Латвии, Литвы и Эстонии Раймондсом Вейонисом, Далей Грибаускайте и Керсти Кальюлайд. Она состоится 31 июля.

Согласно сообщению пресс-службы главы латвийского государства, на этой встрече стороны обсудят ситуацию в области безопасности в регионе, стратегическое сотрудничество в сферах безопасности и обороны, отношения между Евросоюзом и США, взаимодействие в борьбе с терроризмом, а также киберугрозы и вызовы в информационном пространстве.

"В этом году было воплощено в жизнь принятое на саммите НАТО в Варшаве исторически важное для Латвии решение, в трех странах Балтии и Польше развернуты многонациональные батальоны сил НАТО. Мы признательны США и всем союзникам за солидарность и единство в процессе выполнения данного решения. Латвия серьезно относится к своим обязательствам перед НАТО и к своей безопасности, соответственно Латвия продолжает вкладывать средства в государственную оборону. Это является основой для дальнейшего углубления сотрудничества с нашими союзниками, в том числе стратегическим союзником - США", - указал президент Латвии.

По мнению экспертов влиятельного исследовательского фонда "Наследие" (Heritage Foundation), визит Пенса в Эстонию послужит "прекрасным продолжением" прошедшей поездки президента США Дональда Трампа в Польшу, которая состоялась в начале июля. В фонде убеждены, что Пенс в Эстонии должен в очередной раз заявить о приверженности Вашингтона принципу коллективной обороны стран НАТО. Эстония входит в пятерку участников блока, которые тратят на оборону 2% от своего ВВП, к чему нынешний американский лидер активно призывает остальных членов Североатлантического альянса.

Новый друг Грузии

Из Эстонии Пенс отправится в Грузию, где пробудет с 31 июля по 1 августа. В Тбилиси он встретится с президентом и премьер-министром Георгием Маргвелашвили и Георгием Квирикашвили.

Последний 27 июля на заседании правительства страны отметил, что визит Пенса является свидетельством поддержки со стороны новой американской администрации. "То, что мы в короткие сроки установили тесные отношения с новой администрацией США, очень важно в плане развития стратегического партнерства двух стран", - сказал глава кабинета министров.

Позиция Вашингтона по грузинскому вопросу хорошо известна. Еще в мае Трамп направил Маргвелашвили послание по случаю 25-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. В тексте отмечалось, что Соединенные Штаты "поддерживают право Грузии самой определять свое будущее". "Мы разделяем общие ценности и неизменно стоим на их защите в борьбе против международного терроризма и региональной нестабильности", - указал Трамп, выразив надежду на "развитие сотрудничества с президентом и правительством Грузии во имя благополучия" обоих государств.

Пенс и Квирикашвили в начале мая провели встречу в Белом доме. "Вице-президент подтвердил неизменную приверженность администрации суверенитету и территориальной целостности Грузии в соответствии с ее международно признанными границами", - сообщили позднее представители администрации США.

Кроме того, в рамках нынешнего визита Пенс посетит американских и грузинских военных - участников учений Noble Partner 2017 ("Достойный партнер - 2017"), начинающихся в воскресенье на базе Вооруженных сил Грузии в Вазиани недалеко от Тбилиси. К этим маневрам также привлечены военнослужащие Армении, Великобритании, Германии, Словении, Турции и Украины. В Вазиани вплоть до 2001 года располагалась 137-я военная база Министерства обороны России.

Внимание к Балканам

Завершится турне Пенса 2 августа в Черногории, совсем недавно ставшей полноправным членом НАТО. В Подгорице у вице-президента запланированы переговоры с лидерами Черногории и западнобалканских государств, которые будут проводить там саммит Адриатической хартии. Ожидается, что Пенс заявит о поддержке этого региона со стороны США, а также укажет на важность проведения политических реформ и борьбы с коррупцией.

Одновременно с Пенсом в Подгорицу должны прибыть лидеры стран Адриатической хартии - Боснии и Герцеговины, Албании, Македонии, Хорватии. Также приглашены высшие должностные лица Сербии, Словении и самопровозглашенной республики Косово.

Эксперты полагают, что Вашингтон должен дать понять: двери в НАТО остаются открытыми.

В то же время, по мнению аналитиков фонда "Наследие", Пенс отдельно может высказаться в поддержку проекта "Южный газовый коридор", предназначенного для транспортировки азербайджанского энергоносителя в Европу. Ожидается, что поставки по этому трубопроводу начнутся в 2019-2020 годах.