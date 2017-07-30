В Венесуэле пройдут выборы в Конституционную ассамблею

ТАСС, 30 июля. Первые с 1999 года выборы в Конституционную ассамблею (КА) пройдут в воскресенье в Венесуэле. В отличие от предыдущих, в этот раз они созываются по решению главы государства Николаса Мадуро, без проведения предварительного референдума. КА может реформировать систему государственного управления и изменять конституцию. Новый проект основного закона страны, который станет результатом работы однопалатного учредительного органа, будет вынесен на всенародный референдум.

По мнению Мадуро, создание КА поможет решить существующие проблемы и "продолжить строить страну, где все равны". Оппозиция, контролирующая Национальную ассамблею (парламент - прим. ТАСС) после убедительной победы на выборах в декабре 2015 года, полагает, что таким образом правительство намерено фактически лишить высший орган законодательной власти возможности влиять на процесс принятия решений.

Инициатива президента о созыве КА, о которой стало известно в начале мая, послужила причиной обострения обстановки в стране, которую на тот момент уже месяц сотрясали крупные антиправительственные выступления. К настоящему времени в ходе организуемых оппозицией акций протеста погибли свыше 110 человек, в том числе дети, тысячи пострадали. Власти арестовали порядка 4,9 тыс. участников манифестаций, из которых почти 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.

Кого и как выбирают

К участию в выборах в КА в качестве кандидатов были допущены более шести тысяч человек, из них в состав органа войдут 545. В их числе 364 человека будут представлять территориальные образования, восемь - индейские народы, 173 - различные социальные группы: крестьян, рыбаков, рабочих, студентов, инвалидов, пенсионеров и предпринимателей, при этом ни один из них не был номинирован как представитель политической партии.

В число кандидатов вошли экс-министр иностранных дел Дельси Родригес, экс-министр культуры Адан Чавес (брат покойного экс-президента Уго Чавеса - прим. ТАСС) и жена Мадуро Силия Флорес. Оппозиционный "Блок демократического единства", имеющий большинство мест в однопалатном парламенте, решил бойкотировать выборы в КА.

Принять участие во "всеобщем прямом тайном голосовании" смогут порядка 19,4 млн зарегистрированных избирателей. Для того, чтобы они смогли исполнить свой гражданский долг, Национальный избирательный совет (НИС) оборудовал около 14,5 тыс. участков для голосования, из которых 750 было решено перенести из опасных в более спокойные районы. "Мы усилили все [необходимые] меры для того, чтобы процесс голосования прошел мирно, и мы гарантируем, что 30 июля будет мирным", - заявила ранее на этой неделе член руководства НИС Сокорро Эрнандес. К обеспечению безопасности будут привлечены 378 тыс. человек: 232 тыс. военнослужащих и 146 тыс. сотрудников полиции, Корпуса научных, уголовных и криминалистических исследований, пожарных и спасателей. Кроме того, власти ввели временный запрет на проведение манифестаций, под угрозой уголовного преследования, а также на продажу спиртных напитков и пиротехники.

Референдум оппозиции

Политические оппоненты главы государства 16 июля собственными силами, без участия НИС, провели "народный референдум", чтобы выяснить отношение населения к инициативам властей. Гражданам, внесенным в списки избирателей, предложили ответить на следующие вопросы: "Вы отвергаете и не признаете созыв предложенной Мадуро КА без предварительного одобрения венесуэльского народа?", "Требуете ли вы от Национальных боливарианских вооруженных сил и государственных служащих соблюдать и защищать конституцию 1999 года и поддерживать решения Национальной ассамблеи?", "Согласны ли вы с проведением обновления ветвей власти в соответствии с конституцией, а также с проведением выборов и созданием нового правительства национального единства?".

Участки для голосования были открыты в сотне городов в десятках стран, включая основные европейские столицы, а также на всей территории Боливарианской Республики.

По данным организаторов голосования, в нем приняли участие порядка 7,2 млн человек, 98,4% которых высказались против созыва КА. Председатель венесуэльского парламента Хулио Борхес отметил, что результаты референдума показали, что граждане хотят отставки Мадуро. Министр иностранных дел Бразилии Алоизиую Нунес счел, что "плебисцит продемонстрировал высокие организаторские способности и единство венесуэльской оппозиции, а также ее готовность руководить страной". Исполнительная власть Венесуэлы итоги голосования не признала, что было ожидаемо. Мадуро назвал его "внутренним референдумом оппозиционных партий", а глава НИС Тибисай Лусена вновь отметила, что у него нет "юридических последствий".

Мнение международного сообщества

Крупнейшие страны региона, в том числе Аргентина, Бразилия, Мексика и США неоднократно выражали серьезную озабоченность в связи с кризисом в Венесуэле. Тем не менее, попытка выработать единую позицию по этой проблеме на недавнем заседании Организации американских государств в мексиканском Канкуне не увенчалась успехом. Резолюцию, требовавшую от Мадуро пересмотреть решение о созыве КА, освободить "политических заключенных" и разработать график выборов принять не удалось. Инициатива провалилась из-за того, что несколько карибских государств непосредственно перед голосованием изменили свою позицию.

В сложившихся обстоятельствах Вашингтон решил действовать самостоятельно. Власти США 26 июля внесли в санкционный список еще 13 граждан Венесуэлы, в числе которых оказались министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Нестор Ревероль, уполномоченный по правам человека Тарек Вильям Сааб, глава НИС Тибисай Лусена. Американская администрация пригрозила новыми рестриктивными мерами в том случае, если выборы в КА будут проведены. Позднее Госдепартамент распорядился отозвать членов семей дипломатов, работающих в посольстве США в Каракасе.

О поддержке санкций в отношении Венесуэлы сообщили правительства Колумбии и Мексики. Кроме того, в минувшую субботу президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил, что его страна не признает результаты выборов в КА соседнего государства.

В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что рассчитывают на то, что "выборы пройдут без провокаций, в полном соответствии с нормами венесуэльского законодательства и послужат стабилизации внутриполитической обстановки в стране". В ведомстве также отметили, что Россия "неизменно выступает за урегулирование внутривенесуэльского кризиса политическими средствами, в правовых рамках и без вмешательства извне".