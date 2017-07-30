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КНР продемонстрировала новые типы вооружения на параде в честь 90-летия НОАК

Международная панорама
30 июля, 8:54 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 30, июля. /ТАСС

В мероприятии приняли участие 12 тысяч военнослужащих и 600 единиц техники. Около 40% видов вооружений демонстрировались впервые

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© Zha Chunming/Xinhua via AP

ПЕКИН, 30 июля. /ТАСС/. КНР впервые продемонстрировала ряд новых типов вооружений на прошедшем в воскресенье на крупнейшем в стране военном полигоне Чжужихэ (северный автономный район Внутренняя Монголия) параде в честь 90-летия основания Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

В нем приняли участие 12 тысяч военнослужащих и 600 единиц техники, среди которой более 100 самолетов. Как сообщило Центральное телевидение Китая, около 40% видов вооружений демонстрировались впервые.

Власти до последнего времени скрывали факт подготовки этого мероприятия - государственные СМИ впервые сообщили о нем лишь в субботу вечером. Иностранная пресса к освещению парада допущена не была. Трансляцию с места событий вели Центральное телевидение, Международное и Народное радио Китая.

Техника на параде

"Техническую" часть парада открыла армейская авиация. Две группы из 17 и 24 боевых вертолетов Z-19 сформировали цифры "81" (1 августа - день основания НОАК) и "90" (в честь 90-летней годовщины).

Среди наземной техники были продемонстрированы основной боевой танк Тип-99А, боевые машины пехоты Тип-04А (другое название - ZBD-04) и бронетранспортеры Тип-08 (ZBL-08), самоходные противотанковые ракетные комплексы HJ-10, 155 и 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Тип-89 (PLZ-89) и Тип-05 (PLZ-05), а также реактивная система залпового огня калибром 300 мм.

Кроме того, в парадном строю на автомобилях проследовали подразделения войск стратегической поддержки, морской пехоты, ВДВ, сил специальных операций, инженерных и других родов войск. У трибуны также проехали мобильные комплексы электронной разведки и радиоэлектронной борьбы, а также автомобили с разведывательными беспилотными летательными аппаратами.

Ракетное вооружение

В ходе парада Китай также впервые продемонстрировал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) национальной разработки DF-31AG. Как отмечалось в репортаже, максимальная дальность этого комплекса превышает 10 тыс. км.

Кроме нее в парадном строю были показаны баллистические ракеты средней дальности DF-16, DF-26, а также первая в мире принятая на вооружение противокорабельная баллистическая ракета DF-21D, которую местные и иностранные СМИ часто называют "убийцей авианосцев".

Также были продемонстрированы зенитно-ракетные комплексы HQ-9B и HQ-22, сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты YJ-12A, а также дозвуковые YJ-62A и YJ-83K.

Авиация

Одним из наиболее долгожданных участников воздушной части парада для гостей и зрителей стал сконструированный с применением технологии радиолокационной малозаметности ("стелс") истребитель пятого поколения национальной разработки J-20. Над полигоном в одном строю пролетели сразу три таких машины, что стало дебютом этой серии на подобных торжественных мероприятиях.

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Впервые широкой публике был продемонстрирован новейший истребитель для завоевания превосходства в воздухе J-16. Кроме того, в "воздушной" программе была показана и палубная авиация - истребители J-15 из авиакрыла единственного и первого на вооружении ВМС НОАК авианосца "Ляонин".

В параде также принимали участие истребители J-10B, J-11B и стратегический бомбардировщик H-6K (последняя модификация лицензионной копии советского Ту-16).

Среди авиации специального назначения в парадном строю пролетели самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-2000 и KJ-500, а также принятый на вооружение лишь в прошлом году тяжелый военно-транспортный самолет Y-20 и многоцелевой транспортный самолет Y-9.

Речь главнокомандующего

Парад принимал председатель КНР, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин. Глава государства также занимает пост председателя Центрального военного совета КНР и является верховным главнокомандующим вооруженных сил страны.

После завершения парада он заявил военнослужащим, что Китаю, как никогда ранее в его истории, необходимо сформировать мощные вооруженные силы для защиты суверенитета и интересов страны.

"Сегодня мы как никогда близки к достижению цели по возрождению китайской нации. И нам, как никогда ранее в истории, необходимо построить сильную армию", - сказал он. "Солдаты и офицеры, вы должны неуклонно следовать принципам и системе абсолютного руководства партии над армией, всегда слушать и исполнять приказы партии и следовать к любой цели, которую она вам укажет", - подчеркнул главнокомандующий, обращаясь к участвовавшим в параде военнослужащим.

"Твердо верю, что наши вооруженные силы обладает как смелостью, так и способностью разбить любого вторгшегося неприятеля. У нашей армии есть решимость и возможности защитить национальный суверенитет, безопасность и интересы развития страны", - резюмировал Си Цзиньпин.

Первый в своем роде

История НОАК восходит к Наньчанскому восстанию 1 августа 1927 года, когда расквартированные в городе Наньчан части гоминьдановской армии выступили против антикоммунистического переворота, устроенного партией Гоминьдан. В ходе Наньчанского восстания сложилось ядро будущего военно-политического руководства КНР.

Парад стал первым подобным мероприятием, посвященным годовщине основания НОАК.

Военные парады с 1949-го по 1959-й проводились ежегодно в День образования КНР - 1 октября. Однако затем в целях экономии бюджета руководство страны решило устраивать такие смотры лишь по случаю круглых дат - каждые 10 лет. Так, парад был проведен в честь 15-летия образования республики в 1964 году, однако уже в 1966-м в Китае началась Культурная революция, и подобные мероприятия были вновь упразднены.

В 1980-х годах "второе поколение" руководителей КНР во главе с Дэн Сяопином решило восстановить эту традицию, которая сближала военных и рядовых граждан. Уже в 1984 году в рамках национального праздника по главным площадям страны вновь торжественным маршем прошли войска. После этого военные парады проводились лишь по случаю круглых дат - они состоялись в 50-ю и 60-ю годовщину образования КНР в 1999 и 2009 годах соответственно.

Последний военный парад Китай устроил 3 сентября 2015 года в честь 70-летия победы во Второй мировой войне и Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам (1931 - 1945).

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