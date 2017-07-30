Reuters: четыре арабские страны в воскресенье могут ввести новые санкции в отношении Дохи

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ТАСС, 30 июля. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет могут обсудить введение новых экономических санкций в отношении Катара в воскресенье. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на газету "Аль-Хаят".
Отмечается, что министры иностранных дел четырех арабских государств в воскресенье проведут встречу в столице Бахрейна Манаме. Как ожидается, в ходе переговоров главы МИД наложат на Доху новые санкции, которые "будут постепенно влиять на экономику Катара", сообщили газете источники.
5 июня четыре арабские страны заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив эмират в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В Дохе выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными. Позднее "квартет" выдвинул 13 требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть их. Спустя месяц на встрече в Каире главы МИД арабских стран обозначили шесть принципов, которым должен следовать эмират для разрешения кризиса, основное требование - прекращение поддержки терроризма, в том числе финансовой.