Глава МИД Японии поддержал критику Трампа в адрес Китая по поводу КНДР

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ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида, по совместительству временно занимающий пост министра обороны, поддержал критические высказывания президента США Дональда Трампа в адрес Китая, касающиеся мер по решению проблемы КНДР. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье перед журналистами.
"Разве это не отражает суть тех целей, которые преследуют Япония и США", - приводят его слова агентство Kyodo. Так министр прокомментировал критику Трампа, который выразил "чрезвычайное разочарование" в связи с тем, что КНР, по его мнению, не принимает никаких активных мер во взаимодействии с США для урегулирования кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок КНДР.
В пятницу, по данным агентства ЦТАК, КНДР провела успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Отмечается, что дальность полета ракеты составила 998 км, а максимальная высота - почти 3725 км. По данным министерства обороны Японии, ракета упала в Японское море в исключительной экономической зоне страны в 150 км к западу от небольшого острова Окусири, относящегося к Хоккайдо.
Ведомство также отмечает, что по сравнению с последним запуском 4 июля высота полета возросла почти на 1 тыс. км, а время нахождения в воздухе увеличилось на 5 минут.
Между тем, по данным Минобороны РФ, северокорейская ракета поднялась на высоту 681 км и пролетела 732 км, упав в центральной части Японского моря. Такие характеристики соответствуют баллистической ракете средней дальности.