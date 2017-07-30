Не менее пяти человек погибли при взрыве в столице Сомали

ТАСС, 30 июля. По меньшей мере пять человек погибли в результате взрыва, прогремевшего в воскресенье столице Сомали городе Могадишо. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его информации, заминированный автомобиль взлетел на воздух возле полицейского участка в одном из кварталов города.