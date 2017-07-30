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Британский министр: свобода передвижения после Brexit противоречит итогам референдума

Международная панорама
30 июля, 13:29 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 30, июля. /ТАСС

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня прошлого года

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ЛОНДОН, 30 июля. /ТАСС/. Сохранение свободы передвижения между Великобританией и странами Европейского союза в течение переходного периода после Brexit не соответствует итогам прошлогоднего референдума о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в ЕС. С таким утверждением выступил в интервью воскресной газете The Sunday Times министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс. Вместе с главой МИД Борисом Джонсоном и министром по вопросам Brexit Дэвидом Дэвисом он входит в так называемую тройку главных евроскептиков кабинета министров, которая, по мнению многих политологов, после референдума фактически взяла бразды правления страной в свои руки, но чьи реальные полномочия в определенной мере ослабли после неудачи тори на всеобщих выборах в июне нынешнего года.

"Мы дали четко понять, что установление контроля за нашими границами - это один из тех элементов, к которым мы стремились на референдуме, и нерегулируемое свободное передвижение, как мне кажется, идет вразрез с тогдашним решением", - заметил министр.

Эти слова Фокса противоречат утверждениям министра финансов Филипа Хаммонда десятидневной давности о том, что ему удалось заручиться поддержкой каждого члена кабинета министров в отношении переходного периода длиною в несколько лет, который наступит после формального выхода Великобритании из ЕС в 2019 году. В минувшую же пятницу канцлер казначейства заявил о том, что этот период должен быть завершен до июня 2022 года, то есть до проведения следующих всеобщих выборов, и что на этот счет, по словам Хаммонда, существует "широкий консенсус", хотя сам вопрос формально еще не рассматривался британским правительством.

В интервью The Sunday Times Фокс попытался дезавуировать данное заявление главы минфина, что стало еще одним свидетельством жесткого противостояния между сторонниками и противниками так называемого жесткого Brexit в рядах правительства. "Если на этот предмет и имели место дискуссии, то я в них не участвовал", - сообщил министр внешней торговли. Он также добавил: "Я бы с удовольствием обсудил вопросы о том, какие соглашения, касающиеся и переходного периода, и имплементации [Brexit], нам хотелось бы заключить, но эти соглашения должны быть подготовлены кабинетом [министров]. Они не могут вырабатываться отдельным лицом или какой-то группировкой внутри кабинета".

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня прошлого года. Победу на нем с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй 29 марта официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна завершиться к концу марта 2019 года.

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