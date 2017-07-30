Шесть мирных жителей погибли в результате удара ВВС коалиции в Сирии

ТАСС, 30 июля. ВВС международной коалиции под эгидой США атаковали в воскресенье позиции террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в городе Бу-Кемаль на сирийско-иракской границе. Как сообщило агентство SANA, удар был нанесен по больнице Аиша и спортивному клубу на площади Эш-Шухада. В результате погибли шесть мирных жителей, еще 10 человек получили ранения.

Бу-Кемаль и соседний с ним Эль-Маядин служат форпостами ИГ в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. В субботу в окрестностях Эль-Маядин жертвами авианалета стали 10 сирийцев, в том числе семь человек из одной семьи.

27 июля ВВС коалиции совершили рейд на поселок Эт-Тейба на востоке Сирии, где погибли 18 человек и свыше 20 получили ранения.