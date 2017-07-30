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В Венесуэле началось голосование на выборах в Конституционную ассамблею

Международная панорама
30 июля, 14:16 UTC+3 ТАСС

Одним из первых проголосовал президент республики Николас Мадуро

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ТАСС, 30 июля. Участки для голосования на выборах в Конституционную ассамблею (КА) Венесуэлы открылись в республике в 06:00 по местному времени (13:00 мск) в воскресенье. Как показал в прямом эфире телеканал Venezolana de Television, одним из первых свой гражданский долг исполнил президент республики Николас Мадуро.

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По его словам, он "хотел первым отдать голос за мир, независимость, суверенитет и спокойствие Венесуэлы".

"Никто на земле не сможет помешать венесуэльскому народу воспользоваться сегодня своим демократическим правом", - заявил он.

К участию в выборах в качестве кандидатов были допущены более шести тысяч человек, из них в состав КА, которая может реформировать систему государственного управления и изменять конституцию, войдут 545. В их числе 364 человека будут представлять территориальные образования, восемь - индейские народы, 173 - различные социальные группы: крестьян, рыбаков, рабочих, студентов, инвалидов, пенсионеров и предпринимателей, при этом ни один из них не был номинирован как представитель политической партии.

Оппозиционный "Блок демократического единства" (БДЕ), имеющий большинство мест в однопалатном парламенте, решил бойкотировать выборы в КА. Кроме того, политические оппоненты Мадуро призвали своих сторонников выйти на улицы в знак протеста против созыва органа, несмотря на то, что власти ввели временный запрет на проведение манифестаций.

Принять участие во "всеобщем прямом тайном голосовании" смогут порядка 19,4 млн зарегистрированных избирателей. Для того, чтобы они смогли исполнить свой гражданский долг, Национальный избирательный совет (НИС) оборудовал около 14,5 тыс. участков для голосования, которые будут работать до 18:00 (01:00 мск). К обеспечению безопасности будут привлечены 378 тыс. человек: 232 тыс. военнослужащих и 146 тыс. сотрудников правоохранительных органов, пожарных и спасателей.

Подписанный в мае приказ Мадуро о созыве КА, причем без проведения предварительного референдума, послужил причиной обострения обстановки в стране, которую на тот момент уже месяц сотрясали крупные антиправительственные выступления.

К настоящему времени в ходе организуемых оппозицией акций протеста погибли свыше 110 человек, в том числе несовершеннолетние, тысячи пострадали. Власти арестовали порядка 4,9 тыс. участников манифестаций, из которых почти 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.

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