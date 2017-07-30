В Кишиневе митингующая оппозиция блокировала автомобильное движение

Гол Зуева принес "Ростову" победу над "Амкаром" в матче чемпионата РоссииСпорт 30 июля, 17:01
Гонщик "Феррари" Феттель выиграл Гран-при Венгрии "Формулы-1"Спорт 30 июля, 16:58
Павел Дуров опроверг заявление иранского министра о переносе серверов Telegram в ИранЭкономика и бизнес 30 июля, 16:25
Саврасенко: серебро Спартакиады - хороший результат для краснодарских баскетболистовСпорт 30 июля, 16:16
Sky: брат принцессы Дианы попросил ТВ не показывать запись с ее откровениямиОбщество 30 июля, 16:01
Борзаковский: российские легкоатлеты подходят к чемпионату мира в хороших кондицияхСпорт 30 июля, 16:00
Арбитражный суд в США рассмотрит допинговые дела бойцов Тухугова и МагомедоваСпорт 30 июля, 15:55
США провели новое испытание системы ПРО THAAD на АляскеМеждународная панорама 30 июля, 15:52
Легкоатлетка Прокопенко считает, что ей не хватило времени для выполнения норматива к ЧМСпорт 30 июля, 15:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИШИНЕВ, 30 июля. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Многотысячная антиправительственная акция протеста проходит в воскресенье в центре молдавской столицы. Ее организаторами выступили "Платформа Достоинство и Правда" (ПДП), Партия действия и солидарности, а также Либерал-демократическая партия Молдавии.
Демонстранты под флагами Молдавии и Евросоюза выдвигаются колонной по главному бульвару Кишинева, парализовав движение в центральной части. Попутно они проводят пикеты у зданий парламента, правительства и других государственных учреждений. Оппозиционеры скандируют "Воры, в отставку", "Долой альянс Додон-Плахотнюк" (президент Молдавии Игорь Додон и лидер правящей Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк - прим. ТАСС).
"Мы нуждаемся в настоящих изменениях. Этот политический класс должен быть выброшен на помойку, чтобы к власти смогли прийти честные люди, которые смогут изменить что- то", - заявил лидер ПДП Андрей Нэстасе.
Он сообщил, что демонстранты приняли резолюцию, где попросили европейских доноров прекратить финансовую помощь власти, которую они обвиняют в коррупции. Также проевропейская оппозиция требует отменить утвержденные депутатами поправки в Кодекс о выборах, которые подразумевают переход от пропорциональной системы выборов (по партийным спискам) к смешанной, в соответствии с которой часть депутатов будет избираться по одномандатным округам. Оппозиционеры считают, что изменения необходимы теряющей популярность ДПМ, чтобы удержать власть в стране после выборов в 2018 году.
Митинг проходит мирно, демонстранты не вступают в стычки с сотрудниками полиции, которые охраняют административные здания.