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В Кишиневе митингующая оппозиция блокировала автомобильное движение

Международная панорама
30 июля, 15:55 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Вениамин Демидецкий

Демонстранты просят европейских доноров прекратить финансовую помощь власти, которую они обвиняют в коррупции

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КИШИНЕВ, 30 июля. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Многотысячная антиправительственная акция протеста проходит в воскресенье в центре молдавской столицы. Ее организаторами выступили "Платформа Достоинство и Правда" (ПДП), Партия действия и солидарности, а также Либерал-демократическая партия Молдавии.

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© Максим Шеметов/ТАСС

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Демонстранты под флагами Молдавии и Евросоюза выдвигаются колонной по главному бульвару Кишинева, парализовав движение в центральной части. Попутно они проводят пикеты у зданий парламента, правительства и других государственных учреждений. Оппозиционеры скандируют "Воры, в отставку", "Долой альянс Додон-Плахотнюк" (президент Молдавии Игорь Додон и лидер правящей Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк - прим. ТАСС).

"Мы нуждаемся в настоящих изменениях. Этот политический класс должен быть выброшен на помойку, чтобы к власти смогли прийти честные люди, которые смогут изменить что- то", - заявил лидер ПДП Андрей Нэстасе.

Он сообщил, что демонстранты приняли резолюцию, где попросили европейских доноров прекратить финансовую помощь власти, которую они обвиняют в коррупции. Также проевропейская оппозиция требует отменить утвержденные депутатами поправки в Кодекс о выборах, которые подразумевают переход от пропорциональной системы выборов (по партийным спискам) к смешанной, в соответствии с которой часть депутатов будет избираться по одномандатным округам. Оппозиционеры считают, что изменения необходимы теряющей популярность ДПМ, чтобы удержать власть в стране после выборов в 2018 году.

Митинг проходит мирно, демонстранты не вступают в стычки с сотрудниками полиции, которые охраняют административные здания.

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Додон, Игорь
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