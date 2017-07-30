Reuters: напавший на туристов в Хургаде был сторонником ИГ

ТАСС, 30 июля. Преступник, напавший с ножом на иностранных туристов в египетском курортном городе Хургада, был сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в области безопасности.

По его информации, подобный вывод был сделан в ходе расследования полиции.

14 июля в одной из гостиниц Хургады преступник напал с ножом на иностранных туристов. В результате инцидента были убиты две гражданки ФРГ. Ранения получили две гражданки Армении, жительница Чехии и россиянка. 27 июля власти Чехии объявили о кончине 36-летней чешской гражданки в больнице в Каире.

Ранее губернатор египетской провинции Красное море Ахмед Абдалла сообщил, что "атака на туристов в Хургаде является индивидуальным актом". "Такое случается во всех странах мира", - пояснил он. 15 июля представитель Высшей прокуратуры госбезопасности Египта, которой передано ведение дела о нападении на иностранцев, указал, что "мотивы и обстоятельства преступления, в результате которого погибли и были ранены иностранные туристы, до сих пор не ясны". В заявлении ведомства также отмечается, что в настоящее время выясняется, "было ли это нападение индивидуальной акцией, уголовным деянием, террористической атакой или еще какого-либо рода преступлением".