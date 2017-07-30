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Посол США в Эстонии: визит Майкла Пенса напомнит о поддержке союзников Вашингтона

Международная панорама
30 июля, 17:37 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 30, июля. /ТАСС

По словам Джеймса Мелвилла, вице-президент США обсудит с командующим силами обороны Эстонии Рихо Террасом запланированные на сентябрь белорусско-российские военные учения "Запад-2017"

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ТАЛЛИН, 30 июля. /ТАСС/. Начавшийся в воскресенье визит вице-президента США Майкла Пенса в Эстонии послужит напоминанием о поддержке Вашингтона своих союзников. Такое мнение высказал в воскресенье посол США в балтийской республике Джеймс Мелвилл.

"Я надеюсь, что все то, что предприняли США со своими друзьями и партнерами, является напоминанием России и всем остальным, кто подвергает опасности безопасность и стабильность в Европе, что мы никуда не уйдем и намерены реагировать на эти вызовы", - сказал он в интервью Эстонскому телевидение и радио ERR.

В частности, по словам Мелвилла, Пенс обсудит на встрече с командующим силами обороны Эстонии Рихо Террасом запланированные на сентябрь белорусско-российские военные учения "Запад-2017". Кроме того, в повестке вице-президента США во время визита в Таллин стоят вопросы торговли, кибербезопасности, а также тема председательства Эстонии в ЕС, заявил посол.

В воскресенье вице-президент США Майкл Пенс прибыл с двухдневным визитом в Эстонию. Здесь у него пройдут переговоры с премьер-министром Юри Ратасом. Главным пунктом эстонской программы Пенса станет встреча с лидерами всех трех прибалтийских республик: президентами Латвии, Литвы и Эстонии Раймондсом Вейонисом, Далей Грибаускайте и Керсти Кальюлайд. Она состоится 31 июля.

Согласно сообщению пресс-службы главы латвийского государства, на этой встрече стороны обсудят ситуацию в области безопасности в регионе, стратегическое сотрудничество в сферах безопасности и обороны, отношения между Евросоюзом и США, взаимодействие в борьбе с терроризмом, а также киберугрозы и вызовы в информационном пространстве.

Затем вице-президент США продолжит зарубежную поездку, посетив Грузию и Черногорию.

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