Президент Эстонии обсудит с вице-президентом США укрепление кибербезопасности

ТАЛЛИН, 30 июля. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на встрече с вице-президентом США Майклом Пенсом 31 июля обсудит укрепление кибербезопасности. Об этом сообщила в воскресенье канцелярия главы балтийского государства.

"Эстония и США уже эффективно сотрудничают в сфере кибербезопасности, но мы бы хотели укрепить это сотрудничество сильнее", - заявила Кальюлайд.

По сообщению канцелярии президента Эстонии, в понедельник Кальюлайд и Пенс примут участие в круглом столе по вопросам кибербезопасности и инноваций.

"Во время встречи президентов США и стран Восточной и Центральной Европы, которая недавно прошла в Варшаве, Керсти Кальюлайд имела возможность представить уникальные цифровые инновации Эстонии в короткой беседе с Дональдом Трампом. Теперь будет возможность представить Белому дому Эстонию в качестве цифрового общества более весомо", - говорится в заявлении ведомства.

В воскресенье вице-президент США Майкл Пенс прибыл с двухдневным визитом в Эстонию. Здесь у него состоялись переговоры с премьер-министром Юри Ратасом. Главным пунктом эстонской программы Пенса станет встреча с лидерами всех трех прибалтийских республик - президентами Латвии, Литвы и Эстонии. Она состоится 31 июля.

Согласно сообщению пресс-службы главы латвийского государства, на этой встрече стороны обсудят ситуацию в области безопасности в регионе, стратегическое сотрудничество в сферах безопасности и обороны, отношения между Евросоюзом и США, взаимодействие в борьбе с терроризмом, а также киберугрозы и вызовы в информационном пространстве.

Затем вице-президент США продолжит зарубежную поездку, посетив Грузию и Черногорию.