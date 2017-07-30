В пригороде Парижа мужчина напал на депутата от блока Макрона

ПАРИЖ, 30 июля. /ТАСС/. Депутат Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) от пропрезидентского объединения "Республика на марше" Лорианн Росси подверглась в воскресенье нападению в одном из ближних пригородов Парижа. Об этом сообщило Agence France-Presse.

По информации агентства, инцидент произошел около 11:00 (12:00 мск), когда депутат раздавала на местном рынке агитационные листовки. Как заявила сама Росси, напавший на нее мужчина был заведомо настроен враждебно по отношению к политике правительства и перед нападением выкрикивал оскорбления в адрес представителей "Республики на марше".

"Этот мужчина был явно враждебен политике правительства и парламентского большинства, его высказывания были бурными, но изначально он не был настроен слишком агрессивно. Я начала ему отвечать, но даже не успела закончить - он ударил меня кулаком в правый висок и бросился бежать", - рассказала депутат.

Мужчину почти сразу схватили партийные активисты и рыночные торговцы, которые передали его полиции. В настоящий момент мужчина задержан и временно помещен под стражу. Повреждения, полученные депутатом, оказались незначительными. Ведется следствие.

На происшествие уже отреагировали во Франции многие политики. в том числе президент республики Эмманюэль Макрон. "Выражаю полную поддержку Лорианн Росси, подвергшейся нападению за то, что она отстаивала свои убеждения. Уважать депутатов - значит уважать республику", - написал глава государства на своей странице в Twitter.

Tout mon soutien à @lauriannerossi, agressée parce qu'elle défendait ses convictions. Respecter les élus, c'est respecter la République. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 30 July 2017