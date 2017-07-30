МИД Румынии пояснил, почему глава министерства не полетел транзитом через Москву

БУХАРЕСТ, 30 июля. /ТАСС/. МИД Румынии пояснил в воскресенье, почему глава министерства Теодор Мелешкану не полетел транзитом через Москву, как сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Программа полета была определена намного раньше пятницы, и, поскольку "Аэрофлот" изменил время полета, министр Мелешкану не совершил пересадки в Москве", - сообщили корреспонденту ТАСС в румынском дипломатическом ведомстве.

Речь идет о возвращении главы дипломатического ведомства из Астаны, где он участвовал в международной специализированной выставке ЭКСПО-2017.

"Кстати, их министр иностранных дел [Румынии] хотел пролетом остановиться в Москве, на всякий случай уже полетел другим маршрутом", - сказал Рогозин, которому румынские власти 28 июля запретили пролет через воздушное пространство этой страны в Молдавию.