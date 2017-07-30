В Каракасе прогремел взрыв

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ТАСС, 30 июля. Самодельная бомба была брошена в воскресенье в колонну полицейских, передвигавшихся на мотоциклах, в столице Венесуэлы Каракасе. Видеозапись случившегося была обнародована в Twitter.
По данным газеты El Universal, пострадали несколько правоохранителей и гражданских лиц, семь мотоциклов сгорели.
В воскресенье в Венесуэле проходят выборы в КА, к участию в которых в качестве кандидатов были допущены более шести тысяч человек. При этом приказ президента Венесуэлы Николаса Мадуро о созыве КА, подписанный без проведения предварительного референдума, привел к обострению обстановки в стране, которую на тот момент уже месяц сотрясали крупные антиправительственные выступления. К настоящему времени в ходе организуемых оппозицией акций протеста погибли свыше 110 человек, тысячи пострадали. Власти арестовали порядка 4,9 тыс. участников манифестаций, из которых почти 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.