Пенс: США привержены НАТО и принципу коллективной обороны

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты сохраняют приверженность НАТО и принципу коллективной обороны стран Североатлантического альянса. Об этом находящийся с визитом в Эстонии вице-президент США Майкл Пенс заявил в воскресенье сопровождавшим его в поездке журналистам.

"Наши союзники в Восточной Европе могут быть уверены, что Соединенные Штаты стоят с ними заодно", - отметил он. "Мы привержены НАТО, мы привержены нашей коллективной обороне", - добавил Пенс. По словам вице-президента, американский лидер Дональд Трамп специально направил его в эту зарубежную поездку, чтобы продемонстрировать такую приверженность государствам-союзникам США.

Пенс подчеркнул, что "политика администрации [США] заключается в том, чтобы твердо стоять вместе с союзниками по НАТО" и поддерживать пятую статью Договора о коллективной обороне. По словам Пенса, Трамп "ясно дал это понять" с самого начала прихода к власти новой администрации. Указанная статья предполагает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран НАТО будет рассматриваться как нападение на альянс в целом.

Трамп является сторонником модернизации Североатлантического альянса на основе предъявления ко всем его членам равных требований. Они состоят в том, чтобы каждая страна, входящая в НАТО, выделяла из своего госбюджета на нужды обороны не менее 2% от объема ВВП.

В воскресенье Пенс прибыл с двухдневным визитом в Эстонию. Главным пунктом эстонской программы вице- президента США станет встреча в понедельник с лидерами всех трех прибалтийских республик - президентами Латвии, Литвы и Эстонии. В ее ходе стороны, как ожидается, обсудят ситуацию в области безопасности в регионе, стратегическое сотрудничество в сфере обороны, отношения между Евросоюзом и США, взаимодействие в борьбе с терроризмом. Затем вице- президент США продолжит зарубежную поездку, посетив Грузию и Черногорию.