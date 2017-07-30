СМИ: напавшему на туристов в Хургаде может быть предъявлено обвинение в терроризме

КАИР, 30 июля. /ТАСС/. Преступнику, напавшему с ножом на иностранных туристов в курортном городе Хургада, может быть предъявлено обвинение в терроризме. Об этом в воскресенье сообщило информационно агентство Ar Rai Al Youm со ссылкой на источники в службах безопасности Египта.

По их информации, следователи, занятые этим делом, "рекомендовали предъявить арестованному преступнику обвинение в терроризме". Как указывается, в ходе расследования выяснилось, что его страница в Facebook "содержит некоторые указания, свидетельствующие о его связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Официальных заявлений египетских властей по данному поводу до сих пор сделано не было.

Ранее представитель прокуратуры госбезопасности страны, в ведении которой находится дело о нападении на иностранцев в Хургаде, указал, что "мотивы и обстоятельства преступления, в результате которого погибли и были ранены иностранные туристы, до сих пор не ясны". В заявлении также отмечалось, что следователи выясняют, "было ли это нападение индивидуальной акцией, уголовным деянием, террористической атакой или еще какого-либо рода преступлением".

14 июля в одной из гостиниц Хургады преступник напал с ножом на иностранных туристов. В результате инцидента были убиты две гражданки ФРГ. Ранения получили две гражданки Армении, жительница Чехии и россиянка. 27 июля власти Чехии объявили о кончине 36-летней чешской гражданки в больнице в Каире.