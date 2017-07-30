Reuters: в случае ЧС арабская "четверка" откроет воздушное пространство для Катара

ТАСС, 30 июля. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет и Бахрейн, объявившие бойкот Катару, откроют для самолетов этой страны свое воздушное пространство в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters, ссылаясь на Саудовское агентство печати.

Как сообщается, для катарских самолетов будут открыты девять воздушных коридоров. "Были определены девять коридоров, включая один, находящийся в международном воздушном пространстве - над Средиземным морем. За ним будут следить власти Египта", - передает агентство, цитируя представителя саудовского авиационного ведомства.

Ранее сообщалось о том, что "четверка" арабских стран подготовила в воскресенье совместное заявление по Катару по результатам встречи глав МИД этих стран в столице Бахрейна. Как стало известно, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн готовы к диалогу с Катаром, но настаивают на выполнении 13 выдвинутых ранее требований, направленных на укрепление усилий в борьбе с терроризмом и экстремизмом во имя достижения безопасности в регионе и мире.

5 июня четыре арабские страны заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив эмират в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В Дохе выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными. Позднее "четверка" выдвинула 13 требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть их.