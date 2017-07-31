Reuters: Катар опроверг сообщение об открытии арабской "четверкой" воздушного пространства

ТАСС, 31 июля. Катар опроверг сообщение о намерении четырех арабских стран, объявивших бойкот Дохе, разрешить самолетам страны использовать свое воздушное пространство в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн объявили, что откроют для самолетов Катара воздушное пространство в случае возникновения ЧС.

5 июня четыре арабские страны заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив эмират в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В Дохе выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными. Позднее "четверка" выдвинула 13 требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть их.