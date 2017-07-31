Вашингтон назвал необоснованным решение Москвы о сокращении числа дипломатов США в РФ

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ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Американская администрация считает необоснованным решение Москвы о сокращении американского дипломатического присутствия в России. Об этом заявил в воскресенье ТАСС представитель Госдепартамента США.
"Это вызывающий сожаление и ничем не оправданный акт", - утверждал данный сотрудник внешнеполитического ведомства США.