Вашингтон назвал необоснованным решение Москвы о сокращении числа дипломатов США в РФ

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Американская администрация считает необоснованным решение Москвы о сокращении американского дипломатического присутствия в России. Об этом заявил в воскресенье ТАСС представитель Госдепартамента США.

"Это вызывающий сожаление и ничем не оправданный акт", - утверждал данный сотрудник внешнеполитического ведомства США.