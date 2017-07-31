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Вашингтон назвал необоснованным решение Москвы о сокращении числа дипломатов США в РФ

Международная панорама
31 июля, 2:12 UTC+3

По словам представителя Госдепартамента, это "вызывающий сожаление и ничем не оправданный акт"

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Материал из 1 страницы
Здание посольства США в Москве

Здание посольства США в Москве

© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Американская администрация считает необоснованным решение Москвы о сокращении американского дипломатического присутствия в России. Об этом заявил в воскресенье ТАСС представитель Госдепартамента США.

"Это вызывающий сожаление и ничем не оправданный акт", - утверждал данный сотрудник внешнеполитического ведомства США.

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