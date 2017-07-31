Мексика отказалась признать результаты выборов в Конституционную ассамблею Венесуэлы

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МЕХИКО, 31 июля. /ТАСС/. Власти Мексики не признают результаты воскресных выборов в Конституционную ассамблею (КА) Венесуэлы. Об этом говорится в обнародованном официальном заявлении министерства иностранных дел страны. Ранее такую же позицию высказали Аргентина, Колумбия и Перу.
В мексиканском внешнеполитическом ведомстве считают, что правительство Венесуэлы решило "провести выборы, противоречащие общепризнанным демократическим принципам, не соответствующие конституции республики и углубляющие кризис, который переживает страна". Мехико также осудил "случаи насилия и репрессий, в которых еще больше венесуэльцев погибли или получили ранения". Кроме того, МИД Мексики вновь призвал все стороны в Венесуэле начать настоящий диалог, который "позволил бы венесуэльцам восстановить демократический строй и вернуться на путь развития и правового государства".
Принятое в мае решение президента Николаса Мадуро о созыве КА, причем без проведения предварительного референдума, привело к обострению обстановки в стране, которую на тот момент уже месяц сотрясали крупные антиправительственные выступления. К настоящему времени в ходе организуемых оппозицией акций протеста погибли свыше 110 человек, тысячи пострадали. Власти арестовали порядка 4,9 тыс. участников манифестаций, из которых почти 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.